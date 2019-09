Weathering With You: il film si collega a Your Name con un incredibile cameo!

Weathering With You, l'ultima fatica di Makoto Shinkai, sta continuando a infrangere un record dopo l'altro nel corso dei suoi due mesi di proiezione. Recentemente, una pagina Facebook ha condiviso con la sua community un particolare Easter Egg che collegherebbe il film con Your Name, l'ultimo capolavoro del regista giapponese.

Nella pellicola infatti, compaiono a sorpresa Taki Tachibana e Mitsuha Miyamizu, i due protagonisti dell'opera precedente. Shinkai non è nuovo a queste trovate, visto che i cameo hanno sempre caratterizzato i suoi film: nello stesso Your Name ad esempio, fece una comparsa Yukari Yukino, la coprotagonista de Il giardino delle parole. Il curioso cameo è visibile nella foto in calce all'articolo.

Weathering With You non è ancora riuscito a raggiungere le impressionanti cifre del suo precedecessore, considerato da molti il miglior film anime mai creato. Il lungometraggio comunque, è riuscito a convincere l'Academy americana e si è guadagnato un posto tra i candidati agli Oscar 2019.

La sinossi del film, pubblicata da GKIDS tempo fa, recita quanto segue: "Nell'estate del suo anno da matricola del liceo, Hokoda fugge dalla sua casa situata in un'isola per trasferirsi a Tokyo e si ritrova rapidamente al verde e pieno di problemi personali. Il ragazzo vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista. Poi un giorno, Hokoda incontra Hina in un angolo di strada affollato. Questa ragazza possiede un'abilità strana e meravigliosa: quella di fermare la pioggia e schiarire il cielo".

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate questo cameo? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!