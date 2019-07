Weathering With You: il film conquista la cover di Weekly Shonen Magazine

Manca ancora poco all'arrivo di Weather Child - Weathering With You, nuovo lungometraggio di Makoto Shinkai che nei prossimi mesi arriverà anche in Italia grazie a Dynit. Il 19 luglio arriverà in Giappone la prima proiezione del film, ma non sarà il solo media dedicato a questa nuova fatica del regista del famosissimo Your Name.

Come già anticipato precedentemente, Weather Child - Weathering With You avrà un manga adattato dalla storia del film sulla rivista Afternoon di Kodansha. Il 25 luglio è la data scelta, ma il film è già comparso questa settimana conquistando la copertina di un'altra rivista di casa Kodansha, l'ammiraglia Weekly Shonen Magazine.

Il famoso giornaletto di manga shonen, dove tra gli altri sono pubblicati The Seven Deadly Sins ed Edens Zero, ha aperto il nuovo numero 33 della rivista con una copertina dedicata proprio a Weather Child - Weathering With You, con un'illustrazione che potete vedere in calce. Nel numero in questione sono state anche inserite diverse pagine extra che si ricollegano al lungometraggio che arriverà il 19 luglio nelle sale giapponesi, come ad esempio interviste e illustrazioni promozionali.

E voi siete curiosi di conoscere la nuova fatica di Makoto Shinkai? Secondo il regista, Weather Child - Weathering With You potrebbe dividere il pubblico.