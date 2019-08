Weathering With You, il film ha già incassato 50 milioni di euro al botteghino

Weathering With You continua ad acquisire incassi record, svelandosi a conti fatti un più che degno erede e successore di Your Name. In sole tre settimane la pellicola ha già superato il risultato, nello stesso tempo, della precedente opera di Makoto Shinkai.

L'attesa italiana per Weathering With You si fa sempre più tempestosa, con delle aspettative e critiche oltremare che parlano di un film incredibile. La critica non affossa un lungometraggio le cui aspettative fanno seguito a uno dei film di animazione che ha incassato di più nella storia del cinema nipponico, ovvero Your Name, che ha ottenuto risultati straordinari persino in Italia.

Nel frattempo, in Giappone, alla terza settimana di proiezione nelle sale la pellicola ha incassato una cifra che sfonda il muro dei 50 milioni di euro di incasso, un'enormità se pensate che il budget per produrre un film di animazione giapponese sia ben più ristretto. Il che fa ancora più clamore se messi insieme ai 4 milioni e mezzo di biglietti immessi sul mercato. L'epopea temporale di Weathering With You ha ancora molta strada da fare, ma soprattutto diversi debutti da compiere in tutto il mondo, con una popolarità che non smette al titolo di far parlare di sé.

Ma in attesa dell'arrivo nel nostro Paese del lungometraggio, vi invitiamo a ingannare il tempo recuperando il nostro speciale di approfondimento su Makoto Shinkai, nonché alle opere che hanno reso famoso in tutto il globo il talentuoso director.