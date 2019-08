Weathering With You: il film di Makoto Shinkai rappresenterà il Giappone ai prossimi Oscar

Weathering With You, il capolavoro di animazione firmato Makoto Shinkai, rappresenterà il Giappone durante la novantaduesima edizione della cerimonia degli Oscar, in programma per il primo trimestre del 2020. Il film dovrebbe competere nella categoria "Miglior film internazionale", secondo quanto rivelato dal profilo Twitter ufficiale dell'opera.

Nel tweet, visibile in calce all'articolo, è stato dichiarato che "L'Academy ha selezionato Weathering With You come rappresentante del Giappone sotto la categoria "Miglior film internazionale" (ex "Miglior film in lingua straniera")". Il regista Makoto Shinkai ha risposto dichiarando: "Grazie. Sono molto onorato".

Nella stessa categoria, Weathering With You dovrà competere con Finding Faredeh (Iran), La Vita Invisibile di Euridice (Brasile), System Crasher (Germania), Our Mother (Belgio), Memoir of War (Francia) e infine con il candidato alla vittoria, il film vincitore della Palma d'Oro Parasite (Corea del Sud).

Al momento, il film di Makoto Shinkai è appena entrato nella top 10 dei film di animazione più venduti in Giappone e sta conservando il suo secondo posto al box office. Il pazzesco successo commerciale di Weathering With You ha convinto anche l'Academy, che negli ultimi dieci anni ha accettato la nomination in questa categoria di un solo film giapponese.

