Weathering With You, il film sconfigge anche ONE PIECE: Stampede!

Weathering With You continua la sua scalata verso il successo, tentando l'ardua impresa di diventare il film di animazione giapponese più venduto al mondo. La sfida con Your Name è tutto meno che semplice, ma i risultati e i numeri parlano da soli.

290 milioni di euro, è questa la cifra che il mercato internazionale e nazionale hanno fatto incassare al botteghino alla precedente opera del regista Makoto Shinkai. Cifre esorbitanti, che trovano solo in altri capolavori dello Studio Ghibli veri e propri diretti concorrenti. Ma questa volta, il team del director e dello studio Comix Wave vogliono continuare a fare le cose in grande, continuando a spingere sull'acceleratore di una pellicola che sta già stupendo al box office.

Alla sua quinta settimana di debutto nelle sale cinematografiche, Weathering With You ha incassato oltre 9 miliardi di yen, più di 75 milioni di euro. Ma il vero dato che stupisce è un altro, ovvero la diretta concorrenza con ONE PIECE: Stampede, la pellicola della TOEI Animation uscita il 9 agosto e che ha già dimostrato di essere il miglior film dell'azienda. Proprio così, un film uscito con diverse settimane di anticipo ha sconfitto un colosso più recente, scavalcandolo nella classifica settimanale. Ci teniamo a ricordare, inoltre, che Weathering With You non ha ancora debuttato in altri Paesi al di fuori del Giappone, il che potrebbe incrementare di molto le vendite attualmente recepite.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario successo del nuovo lungometraggio di Shinkai?