Weathering With You giunge finalmente anche nei cinema italiani!

Nel corso di queste ultime ore è stato infine annunciato quando Weathering With You (Tenki no Ko), l'ultima apprezzatissima pellicola animata di Makoto Shinkai, sarà finalmente reso disponibile nei cinema italiani, per la gioia di tutti i fan del Bel paese.

Andando più nel dettaglio, è stato svelato che l'opera cinematografica verrà resa disponibile dal 14 al 16 ottobre in tutta una serie di cinema sparsi in giro per il paese e visionabili qui di seguito.

Recentemente è stato inoltre reso noto che la pellicola ha venduto un totale di 9.8 milioni di biglietti in Giappone, con un guadagno di 13 miliardi di yen (circa 120 milioni di dollari). Il film è stato anche recentemente presentato in India durante il Japanese Film Festival, e sarà reso disponibile nei cinema di tutto il paese dall'11 ottobre. Weathering With You è il terzo film giapponese aver guadagnato una pubblicazione in India (gli altri due sono Dragon Ball Super: Broly e Shoplifters). Nel caso in cui non doveste conoscere la nuova creatura di Makoto Shinkai, qui di seguito potete leggerne la sinossi ufficiale:

"Nell'estate del suo anno da matricola del liceo, Hokoda fugge dalla sua casa situata in un'isola per trasferirsi a Tokyo, e si ritrova rapidamente al verde e pieno di problemi personali. Il tempo è insolitamente cupo e piovoso ogni giorno, quasi a suggerire il suo futuro nella metropoli. Vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista. Poi un giorno, Hokoda incontra Hina in un angolo di strada affollato. Questa ragazza brillante e volenterosa possiede un'abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e schiarire il cielo".

La casa produttrice che si occupa della distribuzione del film, GKIDS, ha inoltre dichiarato che ad affiancare Kotaro Daigo (Hodaka Morishima) e Nana Mori (Hina Amano) vi sono Tsubasa Honda, Shun Oguri, Sakura Kiryuu, Sei Hiraizumi, Yuki Kaji e Chieko Baisho. Makoto Shikai è stato posto alla regia della pellicola, con il character design curato da Masayoshi Tanaka, già occupatosi di questo compito durante la produzione di Your Name. Atushi Tamura sarà invece il direttore delle animazioni mentre Hiroshi Takiguchi si occuperà della direzione artistica.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine d'Everyeye e disponibile anche l'anteprima dell'opera, la quale verrà inoltre trasposta in forma di romanzo.