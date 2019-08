Weathering With You: Gli incassi non si fermano più, è il 9° film più venduto in Giappone!

Ogni settimana c'è un nuovo traguardo per Weathering With You, l'ultimo capolavoro di Makoto Shinkai che sta facendo parlare di sé persino da oltre oceano. C'è qualcosa di incredibile nella sua ultima pellicola che la critica tarda a motivare, ma il successore di Your Name è davvero un colosso dell'animazione.

Quasi in maniera unanime, nonostante ci siano progetti del calibro di Children of the Sea in corso d'opera, il lungometraggio di Shinkai è stato nominato come rappresentatore del Giappone per gli Oscar. Risultati che non riescono a smettere di stupire l'intero pubblico del settore, con un'industria che è alle prese con gli incassi plurimilionari che Tenki no Ko, nome originale del film, sta riscuotendo al botteghino.

La felicità degli azionari è ancora tutta da vedere, dopotutto manca il mercato internazionale e le vendite home video, altro tassello garante di importanti introiti in alcuni determinati titoli di successo. In ogni caso, siamo ormai ai 90 milioni di euro racimolati box office, tenendo ben saldo il primo posto nelle classifiche nipponiche e scavalcando di ormai parecchio il cavallo di battaglia della Toei Animation, ONE PIECE: Stampede. Con il risultato di oggi, infatti, grazie ai suoi 10 miliardi di yen, Weathering With You diventa il 9° film più venduto in Giappone in assoluto, un trofeo che si aggiunge alla mensola dello studio Comix Wave ancora colma di spazi.

La corsa sembra inarrestabile, nemmeno Il Re Leone della Disney è riuscita a tanto sul suolo del Sol Levante. E voi, invece, cosa ne pensate dei numeri del nuovo film di Shinkai?