Weathering With You, quanto hanno guadagnato gli animatori del film?

Weathering With You, l'ultima fatica del regista Makoto Shinkai, è uno dei film nipponici più venduti al mondo, ripercorrendo ottimamente l'eredità lasciata dal precedente lavoro del maestro, Your Name. Il successo di quest'ultima pellicola è stata tale che la produzione è riuscita a investire più risorse nel proprio team.

La situazione critica che riguarda l'intera industria dell'animazione del Sol Levante, soffocata da una produzione fin troppo massiccia a fronte di una manodopera decisamente inferiore, ha costretto moltissime serie a sopravvivere con budget irrisori per far fronte alla richiesta. Questa situazione spaventosa, purtroppo, va avanti da diverso tempo e, nonostante alcuni segnali da parte di progetti indipendenti, i risultanti tardano ad arrivare.

Il successo di Your Name, che ha ingigantito le tasche della produzione, ha permesso ai comitati di investire una somma maggiore per la realizzazione di Weathering With You. A dire la sua in merito all'argomento, Eiichi Kuboyama, un famoso animatore, ha rivelato di aver guadagnato 800 yen per disegno nel film diretto da Shinkai, mentre solo 350 yen per Her Blu Sky. Il key animator, infine, ha rivelato che un progetto tra Konosuba e In Questo Angolo di Mondo lo ha pagato solo 250 yen per ciascun disegno. Una paga decisamente altalenante ma che chiarisce nuovamente la disperata situazione che si sta riversando su un'industria ben più prolifera.

Ne approfittiamo, infine, per ricordarvi che Weathering With You tornerà in italia il 5 e il 6 novembre.