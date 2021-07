Weathering With You, Her Blue Sky ed Hello World sono ora disponibili su Netflix

Netflix rinnova il suo impegno nel settore degli anime aggiungendo al catalogo tre film di pregevole fattura, che hanno dato il via al mese di luglio insieme all'ottimo Mobile Suit Gundam: Hathaway. Le tre pellicole in questione, ora disponibili con il doppiaggio italiano, sono Weathering With You, Her Blue Sky ed Hello World.

Weathering With You è il pluripremiato film di Makoto Shinkai, regista di Your Name, divenuto un successo straordinario in tutto il mondo con quasi 200 milioni di dollari incassati tra 2019 e 2020 (8° nella classifica dei film anime con gli incassi più alti). La pellicola racconta la storia di Hodaka, un ragazzo delle superiori scappato di casa, e Hina, una ragazza in grado di controllare la pioggia.

Her Blue Sky è un film scritto da Mari Okada, autrice della serie strappalacrime Ano Hana, aggiunto al catalogo di Netflix con il nome A te che conosci l’azzurro del cielo. Il film racconta la storia della studentessa e aspirante musicista Akane Aioi, che dopo tredici anni rincontra in circostanze misteriose il suo ex ragazzo Shinnosuke Kanomura, da cui si era separa per prendersi cura di sua sorella minore.

Hello World è un altro film enormemente apprezzato dalla critica, arrivato anche nelle sale italiane nel 2020. La pellicola vede come protagonista il timido studente appassionato di lettura Naomi Katagaki. In un giorno come tanti il giovane incontra un ragazzo misterioso apparso improvvisamente dal nulla, che dice di essere il Naomi Katagaki del futuro, tornato indietro nel tempo per salvare la vita della sua futura fidanzata Ruri Ichigyo.

La stagione estiva si si prospetta quindi ottima per tutti gli amanti degli anime, specie considerando che anche Amazon Prime Video sembra molto attivo, con Demon Slayer: Mugen Train in arrivo il 13 luglio e la tetralogia Rebuild of Evangelion ad agosto.

E voi cosa ne dite? Recupererete qualcuno di questi film? Fatecelo sapere nella sezione commenti!