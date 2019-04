Weathering With You, iniziate le registrazioni del sonoro del nuovo film di Makoto Shinkai

Il conto alla rovescia che decreterà il debutto ufficiale del film di animazione più atteso del 2019, Weathering With You, terminerà nel mese di luglio, con la prima proiezione nei cinema giapponesi dell'ultima fatica di Makoto Shinkai, il regista dietro una delle pellicole nipponiche più floride di sempre e dal successo multimilionario.

La prima sfida, nonché difficoltà principale, del lungometraggio dello studio Comix Wave sarà quella di dover eguagliare, o quantomeno avvicinarsi, al successo straordinario ed economico del precedente lavoro, quello di Your Name. Quest'ultima pellicola, infatti, è stata la ventata d'aria fresca che nessuno si aspettava, subentrandosi in un universo commerciale che nessuno si sarebbe aspettato di vedere, nemmeno lo stesso Makoto Shinkai. Per questo, come abbiamo analizzato nel nostro articolo su cosa aspettarci da Weathering With You, siamo certi che il film dovrà far fronte a un'eredità enorme, con alle spalle le immense aspettative dei fan e di una critica che sarà spietata.

Emergono, nelle ultime ore, nuove informazioni riguardo il processo produttivo dell'anime, giunto finalmente al momento delle registrazioni del doppiaggio e del sonoro, che è risaputo essere un grande indice di fase avanzata dei lavori. Non solo, dunque, il film animato pare stia ricevendo i tempi che merita, ma anche la stesura dell'adattamento dell'omonimo romanzo che pare essere giunto alla sua conclusione, e che dovrebbe uscire il giorno prima della proiezione al cinema.

Vi ricordiamo che il film, di cui potete ammirare un primo trailer di Weathering With You, uscirà il 19 luglio nelle sale nipponiche, ma dato l'interesse che Dynit sta mostrando nei confronti del regista, siamo ben fiduciosi di poter sperare di vederlo anche su grande schermo nel nostro Paese. Vi terremo, ovviamente, aggiornati in attesa di ulteriori novità!