Weathering With You: intervista al regista Makoto Shinkai (seconda parte)

Con questa seconda parte dell'intervista dedicata a Makoto Shinkai, per discutere del fortunatissimo Weathering With You, il regista approfondisce il rapporto con i suoi genitori e altri dettagli interessanti del suo percorso professionale.

Continuando il suo discorso inerente ai suoi genitori, che lo volevano impiegato nell'impresa edile di famiglia, Shinkai racconta le sensazioni che provò nel momento in cui dovette opporsi alla loro volontà:

"Penso che se mio padre mi avesse detto da quando ero giovane di diventare un regista, non sarei finito dove sono ora. Forse mi stavo semplicemente ribellando all'istinto." "Ma sono davvero grato ai miei genitori", continua Shinkai.

"A mia madre piace disegnare se stessa e mi disse: 'Dovresti fare ciò che ami'. Quelle parole mi salvarono. Alla fine, anche mio padre mi diede una possibilità. Mi disse di provare la carriera nell'animazione per cinque anni e di tornare se non avesse funzionato".

Shinkai afferma di aver realizzato Weathering With You per comunicare l'importanza della libertà di decidere il proprio stile di vita.

"Voglio che bambini e genitori lo guardino e possano avere una conversazione sincera su cosa ne hanno ricavato. L' aspetto grandioso dell'intrattenimento è che, attraverso l'esperienza condivisa, è in grado di comunicare con persone di diverse generazioni e dotate di differenti visioni del mondo".

Shinkai afferma di non aver provato molta pressione nel pensiero di superare il successo di Your Name. Tuttavia quest'ultimo ha cambiato il modo in cui ora vede il suo lavoro. Fino a Your Name, i suoi film erano principalmente guardati dai fan degli anime, ma la vastità del suo pubblico gli ha fatto rivalutare il ruolo dell'intrattenimento nel riflettere la società che lo circonda.

L'ispirazione per Weathering With You è arrivata nell'estate del 2016, quando, sfinito da tutta la campagna promozione che stava facendo per Your Name. Shinkai alzò gli occhi al cielo e vide una nuvola cumulonemica. Quando il cielo si schiarì, si sentì guarito, il che gli diede l'idea che il tempo e lo spirito umano fossero collegati.

Quando è arrivato il momento di iniziare a lavorare sul suo prossimo film sul serio, i pensieri di Shinkai si sono rivolti al mutamento climatico.

"La gente dice che gli umani stanno distruggendo la natura per il bene delle loro stesse comodità, e sono d'accordo con questo", ha detto.

"Eppure sono il tipo di persona che non esita ad accendere l'aria condizionata nella mia stanza quando fa caldo. I cambiamenti climatici sono un fenomeno su larga scala con una portata inimmaginabile, ma non c'è molto che una persona possa fare a livello individuale.

Anche così, le mie azioni come singola persona hanno un effetto definito sull'ambiente. Potrebbe sembrare qualcosa che è al di fuori della tua area di responsabilità, ma assolutamente no. Ho fatto il film mentre pensavo a come affrontare questo problema attraverso l'intrattenimento".

Shinkai ha anche affrontato alcune delle critiche che ha ricevuto su Your Name. Sebbene voleva che il film esprimesse un messaggio propositivo secondo cui è possibile cambiare il futuro, alcuni spettatori lo hanno interpretato come una storia in cui il disastro viene evitato senza conseguenze.

Shinkai a questo punto decise se il suo prossimo film avrebbe dovuto affrontare quelle critiche, ma alla fine optò per una direzione che "avrebbe infastidito ancora di più i detrattori di Your Name".

"In Weathering With You, Hodaka e Hina sono in balia del destino, ma decidono come vivere la propria vita. Sono sicuro che ci sono persone che non saranno soddisfatte dalla strada che hanno intraprendono. Ma va bene. Penso. è il mio ruolo iniziare una conversazione creando una storia senza una risposta corretta. Credo fermamente che sia il dono più grande che ho ricevuto da Your Name".

In patria il lungometraggio ha perfino superato ONE PIECE: Stampede, e il film giungerà anche in India grazie a una petizione.