Weathering With You: Makoto Shinkai ha finito di lavorare al lungometraggio

Your Name è stato uno dei progetti più di successo degli ultimi anni, che ha ulteriormente consacrato la figura di Makoto Shinkai nel mondo del cinema d'animazione. Ora il regista sta preparando il suo nuovo lungometraggio, Weathering With You, che farà il suo debutto tra meno di dieci giorni nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone.

I lavori sono proceduti spediti per questo nuovo lungometraggio e, 12 giorni prima della proiezione di Weathering With You, Makoto Shinkai rivela al pubblico a che punto è lo stato dell'opera. Grazie a un tweet preparato dallo stesso regista, sappiamo che Weathering With You è stato completato definitivamente il 7 luglio.

Nel comunicare ciò, Shinkai ha anche condiviso una foto del dietro le quinte, come potete vedere in calce, che ritrae una delle sale per gli addetti ai lavori mentre su uno schermo appare la proiezione di un'immagine tratta da Weathering With You, con sopra l'ombra del regista.

C'è molta attesa su questo nuovo progetto dell'autore di Your Name, proprio a causa del grosso successo riscosso da quest'ultimo film. Andrete a vedere il nuovo progetto di Shinkai al cinema? Mentre in Giappone arriverà il 19 luglio, in Italia Weather Child: Weathering With You arriverà grazie a Dynit, ma non si conoscono ancora date sulla proiezione nei cinema nostrani.