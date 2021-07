Weathering With You: Makoto Shinkai spiega il significato del film e lancia un messaggio

Weathering With You tornerà presto nei cinema USA per una proiezione speciale, e il regista Makoto Shinkai ha espresso la propria gratitudine ai microfoni di Collider, svelando per la prima volta senza filtri il vero messaggio del film. Secondo quanto dichiarato dal regista il punto principale è chiaramente il cambiamento climatico, ma non è tutto qui.

"C'è qualcosa che non funziona, il mondo sta diventando un posto sempre più strano", ha dichiarato Shinkai durante l'intervista. "Ci sono tante storie che partono da queste fondamenta, e molte che trattano il fenomeno del cambiamento climatico. In alcuni film non smette mai di piovere, mentre in altri non piove da anni. Ci sono vecchie storie in cui ragazze venivano sacrificate agli dei, o salvate all'ultimo istante per poi essere sostituite da un antagonista, sacrificato al loro posto. Il punto di tutti questi film e di queste storie è sempre lo stesso: gli uomini non possono battere la natura, quindi cercano sempre un modo di mantenere un equilibrio".

Secondo Shinkai l'equilibrio tra uomo e natura è essenziale, ma molti prodotti d'intrattenimento lo ritraggono in maniera leggera o errata: "Cresciamo tutti sentendo storie di questo genere, anche nei manga e videogiochi moderni la situazione è la stessa. Il problema è che queste storie son fin troppo virtuose, fin troppo corrette. Il cambiamento climatico è reale, quindi cosa dovremmo fare per trovare un equilibrio? Al momento è davvero possibile? [...] Penso che sarebbe sbagliato da parte nostra lanciare un messaggio simile, per questo ho preferito creare un film come Weathering With You. Sì, c'è qualcosa che non funziona, e sì, il mondo è un posto strano. Viviamo in un mondo pazzo, ma possiamo ancora guardare al futuro con ottimismo e provare a migliorare".

Le parole di Makoto Shinkai sembrano anche essere una risposta alle recenti dichiarazioni di Mamoru Oshii, che si è detto critico circa i messaggi nei film di Hayao Miyazaki, Hideaki Anno e dello stesso Shinkai. In Weathering With You un messaggio c'è, ed è l'importanza di accettare la situazione e provare a migliorare il mondo, guardando al futuro con un sorriso.

E voi cosa ne pensate? Avete visto Weathering With You? Fatecelo sapere nei commenti, e se non l'avete ancora fatto, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alla nostra recensione del film.