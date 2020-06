Weathering With You: il manga si concluderà ad ottobre con l'uscita del Volume 3

L'adattamento manga di Weathering With You è ormai prossimo alla conclusione, secondo quanto rivelato dal suo autore Wataru Kubota lo scorso martedì, giorno della pubblicazione del Volume 2. L'opera, tratta dall'ultima fatica di Makoto Shinkai, si concluderà infatti tra pochi mesi e un ultimo Volume sarà pubblicato ad ottobre 2020.

La serializzazione di Weathering With You è iniziata il 25 luglio 2019 sulle pagine di Afternoon e un primo Volume è stato distribuito pochi mesi dopo, nel novembre dello stesso anno. Il manga è un adattamento 1:1 del film e di conseguenza non sono previsti capitoli extra o spin-off.

GKIDS descrive così la la trama: "Nell'estate del suo anno da matricola del liceo, Hokoda fugge dalla sua casa situata in un'isola per trasferirsi a Tokyo e si ritrova rapidamente al verde e pieno di problemi personali. Il ragazzo vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista. Poi un giorno, Hokoda incontra Hina in un angolo di strada affollato. Questa ragazza possiede un'abilità strana e meravigliosa: quella di fermare la pioggia e schiarire il cielo".

