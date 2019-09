Weathering With You si mostra nel nuovo trailer italiano di Dynit

Il nome di Makoto Shinkai ormai è diventato una garanzia nel panorama dell'animazione nipponica. I film che ha diretto e preparato sono sempre stati lodati dalla critica e sostenuti da un ottimo pubblico. Dopo alcuni mesi dalle proiezioni nei cinema nipponici, sta per arrivare anche in Italia Weather Child - Weathering With You.

Con diversi mesi di differenza, il 14 15 e 16 ottobre vedremo in Italia Weathering With You, nuova opera di Makoto Shinkai. Già annunciato da Dynit diverse settimane fa, adesso l'azienda ha pubblicato sul suo canale Youtube e sulla pagina Facebook il video trailer doppiato in italiano.

Della durata di due minuti, nel video che potete vedere in alto alla notizia o in basso in calce, possiamo osservare la presentazione dei personaggi e delle voci che ci accompagneranno nella nuova fantastica storia di Makoto Shinkai.

Sulla base di Grand Escape, theme song suonata dai RADWIMPS e Toko Miura, assistiamo al viaggio a Tokyo di Hodaka, liceale che scappa nella metropoli ma dovrà velocemente fare i conti con tutti i suoi limiti finanziari e personali. Ciò però cambierà nel momento in cui incontrerà Hina, una ragazza speciale capace di cambiare le condizioni meteorologiche, portando il sole lì dove c'è la pioggia più intensa.

Anche a mesi di distanza dall'arrivo in Giappone, Weathering With You continua a macinare guadagni al box office. Inoltre, secondo quanto rivelato dall'account Twitter, Weathering With You è candidato agli oscar nella categoria "Miglior Film Internazionale", rappresentando il paese del Sol Levante.