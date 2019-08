Weathering With You, anche la novel il disco musicale scavalcano la classifica!

La nuova fatica di Makoto Shinkai sta diventando un vero e proprio franchise, soprattutto dopo che Weathering With You ha oltrepassato il muro dei 50 milioni di euro di incassi, una cifra immensa a fronte di budget decisamente inferiori, con margini di profitto per gli azionari veramente enormi.

Il successo di Your Name ha permesso al team di lavorare tranquillamente, con l'arrivo di nuova manodopera volenterosa e tanti messaggi di supporto verso la ComixWave, studio di animazione dove il director Shinkai sforna le sue opere. Eppure, com'era lecito supporre, il film sta diventanto un vero e proprio fenomeno di franchise, con la costruzione di vendite immani in tutti i settori. La light novel ufficiale, infatti, ha conquistato il primo posto in tutte le librerie, vendendo al pubblico oltre 96mila copie nella sola seconda settimana. Anche il disco musicale non è da meno, salvaguardando il primo posto nella classifica generale, contro titani del settore.

Un vero e proprio brand, ma che stavolta sta trovando più preparati il team di Weathering With You, quando l'esplosione di Your Name colpì nel momento in cui nessuno si aspettava un successo simile, a partire dal regista del suo film. In ogni caso, mentre restiamo in attesa del debutto italiano della pellicola, ripassiamo insieme nel nostro articolo speciale cosa aspettarci da Weathering With You e dalla sua storia che sembra essere ricca di sentimenti.

