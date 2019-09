Weathering With You, nuova key visual e proiezione in 4D in arrivo!

Ormai siamo di fronte a quello che è, a conti fatti, un successo straordinario. Weathering With You è tra i film più venduti in Giappone, con incassi record che continuano ad alimentare gli ampi introiti già riscossi negli ultimi mesi. La prossima mossa del team, infatti, è una proiezione in 4D!

Quando superi un film dello studio Ghibli, ed entri di diritto al 7° posto tra i lungometraggi animati che hanno riscosso di più al box office, allora sei a conti fatti un piccolo capolavoro. La strada che sta percorrendo l'ultima fatica di Makoto Shinkai, infatti, è stata segnata dalla responsabilità di soddisfare un pubblico avido dopo il successo di Your Name, che tre anni fa ha stravolto il mondo dell'animazione. Ma a proposito della storia di Taki e Mitsuha, avete visto il nuovo incredibile cameo tratto da una scena del film?

Dimostratasi perfettamente erede di quella pellicola, dunque, la produzione del film inizia a spingere sull'acceleratore per tentare di incassare introiti ancora maggiori, nel tentativo di collocare Weathering With You nell'Olimpo della cultura nipponica. Per raggiungere questo obiettivo, infatti, lo studio ha proposto un evento speciale con la proiezione del lungometraggio con la tecnica del 4D. L'annuncio, inoltre, è stato accompagnato da una bellissima locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia e che è trapelata in rete nell'ultima ora.

Vi ricordiamo, infine, che il film sarà disponibile nei cinema italiani durante il mese di ottobre, grazie alla consueta collaborazione tra Dynit e Nexo Digital, nella prossima stagione cinematografica a tema anime. E voi, invece, cosa ne pensate della nuova Key Visual? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.