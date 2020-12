Weathering With You: una nuova sequenza animata spiega il significato del titolo

In occasione della trasmissione televisiva di Weathering With You l'autore ha voluto inserire una nuova sequenza, della durata di un minuto, che spieghi il messaggio di solidarietà presente nel titolo inglese dell'opera. Entriamo più nel dettaglio.

L'ultimo film di Makoto Shinkai venne distribuito nei cinema giapponesi nel Luglio del 2019 diventando in poco tempo uno dei film più visti in patria, aggiudicandosi attualmente l'ottava posto in seguito alla scalata di posizioni della pellicola Demon Slayer: Infinity Train.

L'opera narra la fuga di Hodaka dalla propria isola natale verso la città di Tokyo. Nella metropoli incappa in numerosi problemi riuscendo poi a trovare lavoro come scrittore per una rivista. La vita del giovane subirà un ulteriore cambiamento con l'incontro di Hina, una ragazza in possesso dell'abilità di far smettere di piovere.

Domenica il film verrà trasmesso dal canale televisivo giapponese TV Asahi. Per questo evento ed in seguito al difficile anno appena trascorso dalla popolazione mondiale a causa della pandemia di COVID-19, il regista del lungometraggio ha deciso di inserire una sequenza, di cui riporto alcune immagini, che mostra alcuni testi di incoraggiamento e riflette sul significato del titolo inglese dell'opera di superare insieme le difficoltà e le intemperie.

Infine ricordo che recentemente l'autore di Weathering With You ha parlato del suo prossimo progetto.