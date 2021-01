Weathering With You: i nuovissimi 'ombrelli in affitto' sono un successo in Giappone

Weathering With You non avrà avuto lo stesso successo di Your Name, ma rimane un ottimo film e un grandissimo successo commerciale. Ad un anno e mezzo dalla prima proiezione nei cinema giapponesi, l'opera debutterà finalmente in chiaro su Tv Asahi, e per l'occasione è stata anche annunciata una collaborazione con il servizio di "Umbrella Sharing" i-Kasa.

Gli ombrelli sono ora disponibili in diverse città giapponesi, anche se la maggior parte degli sforzi pubblicitari si sono concentrati a Tokyo, dove sono presenti ben 14 spazi dedicati in prossimità di stazioni metro, ristoranti, cinema e via dicendo. I passanti possono affittare un ombrello personalizzato per soli 70 yen (€0.50) e utilizzarlo per 24 ore, salvo poi riportarlo in una delle locazioni apposite.

Il servizio di Umbrella Sharing si è rivelato un insuccesso in diversi paesi occidentali e orientali. In Cina, ad esempio, l'esperimento è durato pochissime settimane visto che oltre 300.000 ombrelli messi a disposizione da una società sono stati rubati da passanti poco onesti. In Giappone, incredibilmente, il servizio sembra funzionare, e i-Kasa ha già affermato di aver registrato ottimi risultati dal 31 dicembre ad oggi. Il servizio sarà sospeso subito dopo la trasmissione del film su tv Asahi, ma probabilmente tornerà attivo nella stagione delle piogge.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Weathering With You.