Weathering With You: il nuovo film di Makoto Shinkai avrà un adattamento manga

È stato recentemente diffuso il primo trailer sottotitolato di Weathering With You, il film scritto e diretto da Makoto Shinkai in uscita a luglio.

La pellicola, annunciata nel dicembre del 2018, ha subito attirato l'attenzione del pubblico grazie alle originali premesse riguardanti la storia e le alte aspettative verso il regista, già autore di capolavori come Your Name e Il Giardino delle Parole. Un mese fa è stato anche annunciato il cast di Weathering With You, che vedrà il gradito ritorno di Hiroshi Takiguchi a capo dello studio d'animazione.

Oggi, ancora prima del debutto nei cinema, è stato rivelato dalla rivista giapponese Afternoon che l'opera avrebbe ricevuto un adattamento manga. Il fumetto, curato da Watari Kubota, avrà una prima pagina a colori e sarà pubblicato a partire dal 25 luglio 2019.

GKIDS, l'azienda americana distributrice del film, ha così descritto la trama: "Nell'estate del suo anno da matricola del liceo, Hokoda fugge dalla sua casa situata in un'isola per trasferirsi a Tokyo e si ritrova rapidamente al verde e pieno di problemi personali. Il ragazzo vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista. Poi un giorno, Hokoda incontra Hina in un angolo di strada affollato. Questa ragazza possiede un'abilità strana e meravigliosa: quella di fermare la pioggia e schiarire il cielo".

Vi ricordiamo che Weathering With You vedrà la luce nei cinema giapponesi il 19 luglio, mentre una versione doppiata in inglese è attesa per il primo trimestre del 2020. La pellicola verrà pubblicata anche in Europa, ma purtroppo non esistono ancora notizie attendibili riguardo a delle ipotetiche proiezioni nei cinema italiani.