Weathering With You: il nuovo film di Makoto Shinkai si mostra in due nuovi teaser trailer

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il nuovo trailer di Weathering With You, l'anticipatissimo film nato dal genio di Makoto Shinkai. Oggi, a pochi giorni dal debutto dei cinema, sono stati pubblicati i due teaser di lancio dell'opera, visibili in cima e in calce all'articolo.

Per chi non fosse familiare con l'autore, Shinkai è lo stesso regista di capolavori dell'animazione come Il Giardino delle Parole e Your Name. Il livello di qualità raggiunto con i lavori precedenti ha alzato pericolosamente l'asticella delle aspettative per il nuovo film, considerato da molti come la pellicola d'animazione più attesa degli ultimi tre anni.

GKIDS, l'azienda americana distributrice del film, ha descritto così la trama: "Nell'estate del suo anno da matricola del liceo, Hokoda fugge dalla sua casa situata in un'isola per trasferirsi a Tokyo e si ritrova rapidamente al verde e pieno di problemi personali. Il ragazzo vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista. Poi un giorno, Hokoda incontra Hina in un angolo di strada affollato. Questa ragazza possiede un'abilità strana e meravigliosa: quella di fermare la pioggia e schiarire il cielo".

Weathering With You debutterà nei cinema giapponesi il 19 luglio 2019, mentre la versione doppiata in inglese è attesa per il primo trimestre del 2020, stesso periodo in cui il film dovrebbe raggiungere i cinema europei. Purtroppo non si hanno ancora notizie riguardo un'eventuale distribuzione in Italia.

E voi cosa ne pensate? I due teaser vi piacciono? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo inoltre che Weathering With You diventerà un manga a partire dal 25 luglio, dunque se siete appassionati delle opere cartacee avete di che gioire!