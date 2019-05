Weathering With You: il nuovo film di Makoto Shinkai sarà anche un romanzo

Uno dei film d'animazione più attesi dell'anno è sicuramente il nuovo lungometraggio di Makoto Shinkai, il cui titolo ufficiale sarà Weather Child: Weathering With You (Tenki no Ko: Weathering With You). Dato il successo del suo precedente film, Your Name, le aspettative sono alte e come quest'ultimo anche Weathering With You avrà il suo romanzo.

Il sito ufficiale del nuovo film d'animazione dello studio CoMix Wave Film, ha annunciato lo scorso 12 aprile che il film riceverà il suo adattamento come romanzo e che sarà lo stesso Makoto Shinkai a scriverlo, come gli altri adattamenti delle sue opere.

Il romanzo sarà disponibile dal prossimo 18 luglio, mentre sappiamo che la pellicola sarà proiettata nelle sale cinematografiche giapponesi dal 19 luglio. Le versione per Nord America, Europa, Asia e Sud America sono inoltre già state annunciate. Inoltre, sappiamo che sono già iniziate le registrazioni del suono di Weathering With You.

Stando alle informazioni rivelate fin'ora, la storia racconterà di uno studente liceale, Hodaka, che lascia casa sua, situata su un’isola sperduta, per trasferirsi a Tokyo. Qui finisce immediatamente al verde e di conseguenza vive i suoi giorni in isolamento, almeno finché non trova un lavoro come scrittore per una tetra rivista dell’occulto.

Dopo aver iniziato il suo nuovo lavoro, il clima di Tokyo si fa sempre più piovoso, finché Hodaka non incontra una giovane donna di nome Hina. A causa di spiacevoli circostanze, Hina e il fratello minore vivono assieme, ma conducono comunque una vita allegra. Inoltre, Hina ha un certo potere: può fermare la pioggia e schiarire il cielo.