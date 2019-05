Weathering With You, nuovo poster promozionale per il film di Makoto Shinkai!

Il cambiamento è un fenomeno che passa nella vita di ognuno di noi, a un certo punto della nostra vita. Un rito di passaggio fondamentale, non sempre immerso in un bagno di maturità, ma fondamentale per l'evoluzione umana. Weathering With You emerge come emblema del cambiamento, come la nuova opera di Makoto Shinkai.

Il regista dal successo astronomico, il maestro Shinkai, sta per tornare a riprendere su di se le luci del palcoscenico animato giapponese, lavorando silenziosamente al suo nuovo progetto, l'ambizisioso Wathering With You, di cui potete trovare una nostra prima analisi su cosa aspettarci dal lungometraggio. Legittimo erede di Your Name, stiamo tutti guardando con scetticismo e aspirazione all'ultima pellicola di casa Comix Wave, che potrebbe ergersi a paladino di un trand di cui lo stesso director ne è stato l'iniziatore.

Makoto Shinkai lo sa, e probabilmente ne ha timore, ma siamo certi che, in un modo o nell'altro, questo film riserverà ben più di una sorpresa, che non stiamo nella pelle di scoprire. Il 19 luglio, dunque, darà il via a un nuovo percorso legato all'animazione del Sol Levante, che stuzzica la nostra insaziabile sete di anime con una nuova locandina promozionale che mette in bella mostra i due protagonisti principali del progetto, e che voi potete ammirare in calce all'articolo. Nessun dettaglio arriva con la key visual, se non un ulteriore conferma dell'impegno dei REDWIMPS nella colonna sonora del film, ripercorrendo quei sentimenti musicali già anticipati con Your Name. In ogni caso, potete dare un primo assaggio alla pellicola con il primo trailer, che ci presenta in tutto il suo splendore il consueto apparato visivo di grande spessore, marchio di fabbrica dello studio di animazione.

E voi, cosa ne pensate di Weathering With You, che aspettative avete?