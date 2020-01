Weathering With You, ONE PIECE: Stampede ed Her Blue Sky nominati agli Oscar giapponesi

Weathering With You può finalmente iniziare a dimenticare la grande delusione degli Oscar 2020, visto che è recentemente riuscito a guadagnarsi una nomination per i 43° Japan Academy Film Prize. I premi rappresentano il massimo riconoscimento giapponese e sono da sempre ritenuti come la versione orientale degli Academy Awards.

Il film di Makoto Shinkai concorrerà nella categoria "Animation of the Year", insieme ad altri cinque lungometraggi di altissima qualità. I vincitori saranno rivelati al Grand Prince Hotel New Takanawa in Tokyo, Giappone, nella notte del 6 marzo 2020.

I candidati per il titolo di "Miglior Film d'Animazione" sono:

Weathering With You

Her Blue Sky

ONE PIECE: Stampede

Lupin III - The First

Detective Conan - Il pugno dello zaffiro blu

L'anno scorso il titolo andò a Mirai, che nella stessa categoria riuscì a battere il blockbuster Dragon Ball Super: Broly, il celebre Penguin Highway, Okko's Inn e Detective Conan - L'esecutore di Zero. Quest'anno la pellicola di Shinkai è considerata come la grande favorita.

Tra gli altri nominati, concorrono per il titolo di "Miglior Film" Kingdom e Tonde Saitama, due live-action tratti rispettivamente dai manga di Yasuhisa Hara e Mineo Maya. I due lungometraggi si sfideranno con Weathering With You nella categoria "Miglior colonna sonora".

Infine, per i migliori film in lingua straniera, sono stati scelti Joker, C'era una volta ad Hollywood, Yesterday, The Mule e Green Book. Anche in questo caso, non c'è stato spazio per alcun film di animazione estero.

E voi cosa ne pensate? Chi vincerà il tanto ambito premio? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sul grande favorito invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'intervista all'autore di Weathering With You.