Weathering With You: la pellicola ha totalizzato 4 miliardi in 11 giorni

Il maestro Makoto Shinkai si diceva preoccupato per il responso del pubblico all'uscita di Weathering With You , ma i primi risultati avranno di certo allietato l'autore, che ora può strabuzzare gli occhi davanti ad un successo dilagante.

La nuova opera dell'autore, infatti, ha totalizzato più di 3 milioni di biglietti venduti, per un ricavo di oltre 4 miliardi di yen (circa 36.7 milioni di dollari) nei suoi primi 11 giorni di proiezione. Il regista non sembra voler staccarsi dal lavoro ed è già rivolto al suo prossimo progetto, ecco le parole rilasciate nella giornata di lunedi:

"Se dovessi andare in vacanza incomincerò a pensare al mio prossimo film. Se non riusciamo a farlo velocemente non sono sicuro che le persone potranno vederlo per altri tre anni. Per ora non ho nessun piano in merito". La menzione di Shinaki sui tre anni fa riferimento al suo precedente lungometraggio, Your Name, uscito per la prima volta nel 2016.

Weathering With You è stato trasmesso in 359 cinema e 448 schermi in Giappone il 19 Luglio. Il film ha venduto ben 1,159,020 biglietti ricavando la mostruosa cifra di 1,643,809,400 di yen (circa 15.22 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni di proiezione.

Se non doveste conoscere il film, date uno sguardo a questa breve sinossi:

"L'estate del suo primo anno di scuola superiore, Hodaka scappa dalla sua remota isola a Tokyo e si ritrova rapidamente in guai economici e personali. Il tempo ogni giorno è spesso cupo e piovoso, come a suggerire il suo futuro. Vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista occulta. Un giorno, incontra Hina in un angolo trafficato della strada, una ragazza capace di fermare la pioggia e cancellare il cielo."

La Dynit ha annunciato l'arrivo della pellicola per il nostro paese, scatenando la felicità di tutti i sostenitori del regista giapponese in Italia, trovate tutti i dettagli nel nostro articolo.