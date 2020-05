Weathering With You, Promare ed Hello World tra i nominati per i Seiun Awards 2020

La 59° edizione della Japan Science Fiction Convention (Nihon SF Taikai) ha recentemente svelato le nomination per i Seiun Awards 2020, ultima edizione dei prestigiosi premi giapponesi conferiti annualmente alle migliori opere fantasy e fantascientifiche pubblicate nel mondo durante l'anno precedente.

Anche quest'anno sono state annunciate nove categorie differenti: romanzi giapponesi, racconti brevi giapponesi, romanzi tradotti, romanzi brevi tradotti, media, fumetti, arte, nonfiction e una categoria "libera". Per ogni categoria la commissione ha potuto nominare da un minimo di 6 ad un massimo di 11 opere differenti, purché siano state distribuite dal primo gennaio al trentuno dicembre 2019.

Di seguito potete leggere i candidati nella categoria "Media":

Astra Lost in Space (serie televisiva)

(serie televisiva) Hello World (film animato)

(film animato) Godzilla II – King of the Monsters (film live-action)

(film live-action) Promare (film animato)

(film animato) Weathering With You (film animato)

(film animato) 13 Sentinels: Aegis Rim (videogame)

(videogame) Fly Me To Saitama (Tonde Saitama, film live-action)

(Tonde Saitama, film live-action) Shinkansen Henkei Robo Shinkalion: Mirai Kara Shinsoku no ALFA-X (film animato)

Tra i grandi favoriti, spiccano il capolavoro di Makoto Shinkai Weathering With You, l'apprezzatissimo sci-fi Promare e Hello World, il gioiello di Tomohiko Ito rinviato in Italia per Coronavirus.



I vincitori verranno scelti dai partecipanti della "F-CON" in Fukushima (Honshu, Giappone), recentemente rinviata per l'emergenza sanitaria e prevista per il weekend del 13-14 marzo 2021.