Weathering With You, Promare e Okko's Inn nominati agli Annie Awards 2019

Weathering With You continua a guidare la riscossa degli anime e dopo la meritatissima nomination agli oscar, sarà presente con Promare e Okko's Inn agli Annie Awards 2019. L'International Animated Film Society di Hollywood ha confermato i candidati nella giornata di oggi e ha annunciato che la cerimonia di premiazione si terrà il 29 gennaio 2020.

Weathering With You, la pellicola di Makoto Shinkai, è stata nominata come "Miglior film d'animazione indipendente", "Miglior regia in un film d'animazione", "Miglior sceneggiatura in un film d'animazione" e "Migliori effetti animati in un film d'animazione". La concorrenza, composta da titoli del calibro di Toy Story 4 e Frozen 2, rende però estremamente difficile la vittoria in una delle ultime tre categorie. Oltre a Promare e Okko's Inn, chiudono le nomination per il "Miglior film d'animazione indipendente" I Lost My Body e Buñuel in the Labyrinth of the Turtles.

Il premio più ambito, ovvero quello di Miglior Film d'Animazione, sarà conteso tra Frozen 2, How to Train Your Dragon: The Hidden World, Klaus, Missing Link, e Toy Story 4. Negli ultimi dieci anni Disney ha vinto il titolo 7 volte su 10, finendo alle sole spalle di Rango nel 2011 e How to Train Your Dragon nel 2010 e nel 2014.

E voi cosa ne pensate? Il film di Makoto Shinkai può ambire a qualche premio? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, approfittate dell'occasione per dare un'occhiata a tutti gli anime candidati agli oscar 2019.