Dopo Weathering With You, quando uscirà la prossima opera del regista? risponde Shinkai

Prima con Your Name e recentemente con Weathering With You, Makoto Shinkai è riuscito a imporsi come un autore dal successo economico trascinante, sia in patria che in occidente. A questo punto, i fan sono ansiosi di sapere tra quanto potranno assistere alla sua prossima opera, e il regista stesso si è pronunciato in merito alla questione.

Di recente, durante una proiezione di Weathering With You a Parigi, Shinkai ha confermato di essere già al lavoro su un nuovo progetto - e un utente reddit è riuscito a riportare all'interno di un post alcune dichiarazioni del cineasta:

"Mi trovavo alla premiere di Weathering With You a Parigi. Makoto Shinkai ha risposto ad alcune domande, dicendo di aver provato una sensazione di deja-vu, dal momento che venne nello stesso cinema tre anni fa, per la proiezione di Your Name.

Inoltre, ha dichiarato che dovrebbe ritrovarsi qui tra esattamente tre anni, visto che il suo prossimo progetto dovrebbe essere finalizzato intorno a quel periodo. Al momento, sta pianificando di far uscire un film ogni tre anni".

Come abbiamo appreso in più occasioni dalle parole di Makoto Shinkai, il successo che ha riscosso con Your Name ha influenzato radicalmente la sua vita, portandolo a voler replicare quello straordinario numero di consensi. Con Weathering With You ha centrato in pieno il suo obiettivo - almeno da un punto di vista economico - ci riuscirà anche con il prossimo? La risposta sembra scontata, visto l'enorme seguito che è riuscito a costruirsi, ma lo sapremo con certezza solo al momento dell'uscita.

Intanto vi chiediamo, quali novità vorreste vedere nel suo prossimo film?

