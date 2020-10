Weathering With You: il regista di Your Name ha annunciato un nuovo misterioso progetto

Makoto Shinkai è entrato di prepotenza nel mondo dell'animazione giapponese con Your Name e Weathering With You, due dei film animati più emozionanti e premiati degli ultimi anni. Ma nonostante il successo riscosso il regista non sembra intenzionato a fermarsi, anzi, ha già confermato l'arrivo di un nuovo progetto.

Sul proprio profilo Twitter, Makoto Shinkai ha condiviso alcuni storyboard su cui sta attualmente lavorando; Your Name e Weathering With You avranno presto un nuovo erede. Dalle immagini pubblicate non è possibile notare alcun dettaglio su questa nuova produzione, per cui non è ancora possibile avere informazioni certe sul nome o sulla trama del prossimo film di Shinkai.

"Di recente sono rimasto nella mia stanza e ho disegnato alcuni storyboard, ma i miei occhi sono più sfocati e stanchi rispetto ai lavori precedenti", ha scritto il regista accompagnando la foto. Nonostante non abbia rivelato ulteriori dettagli, in base ai suoi precedenti lavori non è difficile immaginare che la nuova opera di Shinkai sarà commovente e che sfrutterà delle animazioni mozzafiato. E voi cosa vi aspettate da questo misterioso progetto? Se amate le opere di Shinkai, da poco è arrivato Weathering With You in 4K. Nel frattempo, il cantante di Your Name è stato pesantemente accusato per una battuta.