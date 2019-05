Weathering With You: rilasciati un nuovo trailer e informazioni sul cast della pellicola

Weathering With You è la nuova pellicola dell'acclamato regista d'animazione Makoto Shinkai, che farà capolino nelle sale giapponesi il prossimo 19 luglio. Dopo un iniziale filmato di presentazione che ci ha estasiati dal punto di vista artistico, un nuovo trailer è stato rilasciato portando con se diverse informazioni.

Il filmato ci mostra più nel dettaglio i protagonisti del nuovo lungometraggio, immortalati all'interno di scene dall'impatto visivo che sinceramente lasciano a bocca aperta per cura e dettaglio dell'immagine. La colonna sonora, poi, si conferma sotto la gestione di RADWIMPS, già occupatosi delle favolose note del precedente film d'animazione del maestro, Your Name. La canzone che scandisce il trailer - e di conseguenza il film - sarà performata dall'artista Miura Toko.

La casa produttrice che si occupa della distribuzione del film, GKIDS, ha confermato di aver licenziato la pellicola in lingua inglese per un'uscita prevista per gli inizi del 2020. Di seguito, la loro sinossi sul lungometraggio:

"Nell'estate del suo anno da matricola del liceo, Hokoda fugge dalla sua casa situata in un'isola per trasferirsi a Tokyo, e si ritrova rapidamente al verde e pieno di problemi personali. Il tempo è insolitamente cupo e piovoso ogni giorno, quasi a suggerire il suo futuro nella metropoli. Vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista. Poi un giorno, Hokoda incontra Hina in un angolo di strada affollato. Questa ragazza brillante e volenterosa possiede un'abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e schiarire il cielo".

Nuove informazioni sul cast sono state rivelate, e ad affiancare Kotaro Daigo (Hodaka Morishima) e Nana Mori (Hina Amano) saranno Tsubasa Honda, Shun Oguri, Sakura Kiryuu, Sei Hiraizumi, Yuki Kaji, e Chieko Baisho in dei ruoli ancora sconosciuti. Makoto Shikai è ovviamente alla regia della pellicola, con il character design curato da Masayoshi Tanaka, già occupatosi di questo compito su Your Name. Atushi Tamura sarà il direttore delle animazioni e e Hiroshi Takiguchi si occuperà della direzione artistica.

Abbiamo dato un primo sguardo a Weathering With You, che verrà trasposto anche in forma di romanzo, proprio come Your Name.