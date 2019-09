Weathering With You, rivelati i doppiatori italiani del film!

Ottobre sta arrivando, e con la stagione autunnale anche la proiezione nostrana di Weathering With You, l'ultima pellicola milionaria di Makoto Shinkai, uno dei registi più conosciuti nel settore, soprattutto in seguito al successo mondiale della sua opera precedente, Your Name.

La prossima sfida dell'animazione in Italia è erede del successo di Your Name, uno dei pochi lungometraggi animati, di origine nipponica, in grado di riscuotere incassi incredibili anche nel nostro Paese nella formula "Cinema Evento". Gli incredibili incassi del film hanno convinto la produzione a puntare su una nuova distribuzione in 4D, al fine di incrementare i numeri al botteghino e alzare l'opera nella top 5 dei film di animazione più venduti in Giappone.

Nel mentre che si avvicinano i 3 giorni della distribuzione di Weathering With You al cinema, il 13, 14 e 15 ottobre, il distributore della pellicola Dynit ha recentemente pubblicato sui propri canali social la lista di doppiatori che prenderanno parte al doppiaggio del film animato. La voce del protagonista maschile Hodaka, infatti, sarà affidata a Simone Veltroni, conosciuto per Ryuji in Toradora, mentre la controparte femminile di Hina ad Annalisa Usai (Yui di Sword Art Online).

Il resto dello staff, insieme ai responsabili dell'edizione italiana, li potete trovare in calce alla notizia, con i dettagli della release nostrana. In attesa di poter ammirare il lungometraggio al cinema, vi rimandiamo al nostro speciale su Makoto Shinkai, dove poter recuperare la storia del talentuoso director.

E voi, invece, cosa ne pensate del cast di doppiatori, siete soddisfatti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.