Weathering With You, la rivista Nikkei Entertainment omaggia il prossimo film di Shinkai

Mentre attendiamo con maniacale attesa il debutto ufficiale di Weathering With You, il prossimo 19 luglio in Giappone, continua la campagna promozionale del lungometraggio da parte della produzione. Infatti, il titolo è stata recentemente protagonista di un particolare omaggio.

Le riviste giapponesi sono molto in voga nel Paese del Sol Levante, non c'è da stupirsi che magazine come Newtype e Nikkei Enterteinment dedicano un'ampia sezione delle loro pagine alla promozione dei prossimi progetti animati in dirittura d'arrivo. Weathering With You è, senza alcun dubbio, uno dei progetti più ambiziosi, non quanto per la trama, ma per l'enorme eredità a cui Makoto Shinkai deve ora far fronte a seguito di Your Name, recentemente superato nuovamente da "La città incantata" da Hayao Miyazaki.

Che la Nikkei Ent., dunque, abbia dedicato la sua copertina principale all'omonimo Tenki no Ko fa non poco piacere, in quanto certifica la grande attesa e alte aspettative della community nipponica, ma anche occidentale, su questa pellicola. La notizia, a maggior ragione, dovrebbe renderci ancor più felici anche in virtù del fatto che l'anime arriverà ben presto anche nel nostro Paese, grazie a Dynit che ne ha acquisito le licenze di distribuzione. Non abbiamo ancora novità in merito circa la data di debutto ufficiale nel suolo nostrano, né tanto meno la prossima line-up della prossima stagione anime al cinema in collaborazione con Nexo Digital. Sorte che, ci auguriamo, toccherà il prima possibile anche l'adattamento cartaceo della pellicola, recentemente annunciato sulla rivista AFTERNOON.

E voi, cosa ne pensate della copertina esclusiva che potete ammirare in calce all'articolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!