Weathering With You, scopriamo i luoghi reali del film di animazione candidato agli Oscar!

Come abbiamo già potuto ammirare in Your Name, il regista Makoto Shinkai ne approfitta per inserire nei suoi lungometraggi località ricorrenti nella realtà, trasportando nel medium dell'animazione posti iconici del Giappone. Come era prevedibile, infatti, anche Weathering With You ha partecipato allo stesso fenomeno.

Manca sempre meno al debutto italiano di Weathering With You, nome romanizzato di Tenki no Ko. Le aspettative per l'ultima pellicola candidata agli Oscar sono veramente tante, anche in virtù degli astronomici incassi che stanno scuotendo il Giappone. In poco tempo, il film è riuscito nell'ardua impresa di entrare nella classifica dei migliori 10 film nel Sol Levante, un traguardo incredibile e con una distribuzione internazionale ancora da scoprire.

In ogni caso, grazie alla pagina Facebook di Tomoya Okazaki veniamo a conoscenza di alcuni dei luoghi utilizzati per proporre i meravigliosi background del lungometraggio, con un'incredibile realtà che manifestano l'assiduo lavoro svolto dallo studio Comix Wave e dal team diretto da Shinkai nella realizzazione fedele dei bellissimi paesaggi di Tokyo. In calce alla news potete ammirare le immagini in questione, messe a confronto con le originali fotografie, per apprezzare in maniera più concreta l'apporto stilistico e visivo di questo ambizioso progetto animato.

Vi invitiamo, infine, a recuperare le nostre prime impressioni su Weathering With You, analizzando insieme le aspettative che caratterizzano questo film di animazione.