Weathering With You, scoprite la nostra videorecensione dell'ultimo film di Makoto Shinkai

Lo straordinario successo di Weathering With You, che sta ancora garantendo milioni e milioni di euro alle casse della produzione, non accenna a fermarsi, complice l'ennesima rivoluzione riscossa dal micidiale regista Makoto Shinkai. In attesa di scoprire l'opera al cinema, è finalmente disponibile la nostra recensione.

Dopo un'attesa massacrante dal debutto estivo in Giappone della pellicola, l'ultima fatica del regista di Your Name sta per prendere forma nell'edizione cinematografica del nostro Paese. Infatti, Weathering With You sarà disponibile in Italia dal 14 al 16 ottobre, seppur è strettamente probabile che, qualora il film recepisca una discreta accoglienza, altre date e sale verranno aggiunte più avanti.

Weathering With You narra la storia di Hodaka, un ragazzo che fugge dalla vita di Paese nella grande metropoli di Tokyo. Tuttavia, le sue aspettative si scontrano con la realtà, e trovatosi presto al verde cerca lavoro come scrittore presso una rivista. Ed è proprio in questo momento che fa la conoscenza di Hina, una ragazza particolare che possiede il potere di portare il bel tempo tramite le preghiere!

