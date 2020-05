Weathering With You: Shinkai mostra uno dei ritocchi dell'edizione Home Video

Uno degli elementi focali nelle opere di Makoto Shinkai è senza dubbio il comparto tecnico. I suoi film brillano di una realizzazione certosina, in grado di rapire l'occhio dello spettatore fin dal primo trailer. L'autore, tuttavia, è ritornato su Weathering With You per limare ancora qualche dettaglio.

Mercoledì scorso, infatti, il film è uscito in Giappone sia in Blu-Ray che in DVD, e prima dell'arrivo dell'edizione Home Video Shinkai ha voluto perfezionare alcune sequenze, come quella visibile in calce all'articolo.

La metà superiore dell'immagine mostra la versione cinematografica del film, nella quale i giovani amanti Hodaka e Hina rotolano attraverso il cielo con le braccia aperte. Proprio in questa sequenza, all'apparenza perfetta, Shinaki si era dimenticato di includere un particolare che lo fece addirittura "impallidire per lo shock".

L'autore non aveva incluso un ulteriore strato di nuvole all'interno del fondale. La versione Home Video ha rimediato a questa svista rielaborando la scena, presente nella metà inferiore dell'immagine pubblicata da Shinkai.

Di solito gli studi d'animazione apportano dei ritocchi visivi alle produzioni settimanali, che non possono vantare ad una prima trasmissione un'impeccabile pulizia visiva. Questo processo è molto meno frequente nei lungometraggi. Shinkai, inoltre, ha affermato che la versione Home Video di Weathering With You contiene altre piccole correzioni, e quella che ha messo in luce sarebbe la "più evidente".

