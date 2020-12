Weathering With You: Shinkai parla del nuovo progetto e del successo di Demon Slayer

Alcuni giorni fa l'emittente TV Asahi ha mandato in onda un'intervista fatta al regista e sceneggiatore di Weathering With You, Makoto Shinkai, nella quale si è discusso sia del prossimo film, attualmente in lavorazione, sia dell'industria dell'animazione giapponese, con una particolare attenzione alla pellicola Demon Slayer: Infinity Train.

Shinkai ha subito affermato di non poter approfondire nessun aspetto del nuovo progetto, ma ha rivelato di aver cominciato a scrivere la sceneggiatura non appena il governo giapponese ha emesso lo stato d'emergenza, cosa che ha inevitabilmente rallentato il lavoro con i colleghi. Shinkai ha rivelato anche che lo spirito di questo particolare periodo storico si ritroverà nella pellicola, la quale avrà come tema principale l'esplorazione di cosa potrebbe succedere dopo la fine, anche nel senso "post apocalittico".

"È una storia dove succede qualcosa di molto importante, che nessun potere può contrastare. Realizzando questo film voglio che parte delle persone pensi: "in qualche modo ce la faremo, vero?" sono queste le parole di speranza dette da Shinkai, che ha continuato: "In un mondo diverso, le persone non riescono mai a trovare un po' di felicità nelle loro vite. Ora, voglio rendere questo film capace di mostrare cosa succederebbe dopo l'apocalisse. Qualcosa finirà. Non si tratta di una pellicola dove c'è qualcosa che deve essere sotto controllo. Nel bel mezzo di un mondo cambiato, quali avventure ci potrebbero essere? Come interagiranno le persone con i loro sentimenti? Come vivranno e supereranno lo shock del cambiamento? Voglio fare un film che rappresenti le situazioni che potremmo dover affrontare in seguito alla fine del mondo."

Nella seconda parte dell'intervista si è discusso invece sull'industria dell'animazione, e sul successo impressionante ottenuto da Demon Slayer: Infinity Train, che ha superato molti record, tra cui anche quello di Weathering With You, e in Giappone ha superato anche gli incassi di Your Name e di La Città Incantata del celebre Studio Ghibli. Shinkai ha commentato il successo di Demon Slayer affermando "Nessuno avrebbe potuto anticipare che nel 2020, anno in cui alle persone è stato vietato di riunirsi e fare assembramenti in un luogo, sarebbe stato superato il record del box office in Giappone."

"È un po' frustrante non essere riusciti a raggiungere un obiettivo del genere" ha poi ripreso, sottolineando solo dopo che quanto avvenuto per l'opera di Gotoge gli abbia fatto capire ulteriormente l'importanza delle storie raccontate.