Weathering With You: Shinkai teme che la pellicola possa dividere il pubblico

I fan del maestro Makoto Shinkai aspettano con fervida attesa il suo nuovo progetto, Weathering With You, ma il regista giapponese sembra avere delle riserve sul responso del pubblico.

L'enorme successo del suo precedente lungometraggio, Your Name, ha formato schiere di appassionati in tutto il mondo, e la pressione per questo progetto si fa sentire sulle spalle dell'autore. Replicare un risultato simile non sarà sicuramente facile, e lo stesso Shinkai nel corso di una conferenza tenutasi in Giappone si è detto un po' preoccupato.

Il regista avrebbe dei dubbi sul responso del pubblico, che a suo dire potrà spaccarsi in due per alcune scelte fatte con la storia. Secondo la fonte Mantan Web, Shinkai avrebbe pronunciato le seguenti parole all'interno della press conference giapponese:

"Essendo un film d'intrattenimento ad alto budget, voglio realizzare qualcosa che sia assolutamente divertente e che abbia successo. Basandoci su questo, penso che sarà un film in grado di dividere le opinioni del pubblico. Sto facendo le cose in maniera diversa rispetto a una storia classica, come i fan potrebbero pensare. Questo è il tipo di film che chiede al pubblico: 'Cosa faresti?'".

Shinkai è inoltre ottimista che i fan apprezzino le performance attoriali del film, in particolare Kotaro Daigo e Nana Mori avrebbero svolto un ottimo lavoro:

"Loro due hanno delle bellissime voci da ascoltare, riuscendo a farti immedesimare nel ragazzo e nella ragazza che interpretano. Fin dalle audizioni, in cui hanno partecipato circa 2000 candidati, loro ci hanno colpito grazie a delle straordinarie performance attoriali convincendoci che fossero le scelte ideali per questo film."

Weathering With You arriverà nelle sale giapponesi il 29 luglio, e non vediamo l'ora di vederlo in Italia per apprezzare, ancora una volta, il lavoro di Shinkai. Recentemente il film si è mostrato in nuovo trailer, mentre una clip promozionale fa incontrare la pellicola con Your Name.