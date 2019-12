Weathering With You è il più grande successo al box-office giapponese del 2019

Giunti alla fine del 2019, è arrivato il momento di tirare le somme su tutto quello che l'anno ci ha portato, con i suoi manga, le sue serie animate originali, gli adattamenti e i film con cui abbiamo potuto arricchire le nostre lunghe giornate; ma ancor più importante, è giunto il momento di vedere quali sono stati i migliori.

Come accade ogni anno, anche questa volta il sito web di notizie dedicate alle pellicole giapponesi, Cinema Today, ha svelato i 10 film realizzati in Giappone che nel Sol Levante hanno ottenuto i migliori ricavi al box-office del 2019. In tal senso, è interessante notare come nell'elenco figurino ben sei anime e due film live-action basati su un qualche manga. In particolare, i migliori film del 2019 in Giappone sono:

Weathering With You (14,02 miliardi di yen, circa 129 milioni di dollari)

Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire (9,37 miliardi di yen, circa 86,2 milioni di dollari)

Kingdom (5,73 miliardi di yen, circa 52,7 milioni di dollari)

One Piece Stampede (5,53 miliardi di yen, circa 50,9 milioni di dollari)

Doraemon the Movie: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration (5,01 miliardi di yen, circa 46,1 milioni di dollari)

Hotel Masquerade (4,64 miliardi di yen, circa 42,7 milioni di dollari)

Dragon Ball Super: Broly (4 miliardi di yen, circa 36,8 milioni di dollari)

Tonde Saitama (3,76 miliardi di yen, circa 34,6 milioni di dollari)

Kioku ni Gozaimasen! (3,6 miliardi di yen, circa 33,1 milioni di dollari)

Mewtwo Strikes Back Evolution (2,98 miliardi di yen, circa 27,4 milioni di dollari)

L'anno scorso, sulla vetta della classifica era presente Gekijōban Code Blue - Doctor Heli Kinkyū Kyūmei con 9.23 miliardi di yen (circa 83,6 milioni di dollari), seguito a ruota da Detective Conan: Zero the Enforcer con i suoi 9,18 miliardi di yen (circa 83,1 milioni di dollari). Il 2019 è stato inoltre un anno molto importante per il mondo di anime e manga, il quale continua a segnare importanti traguardi che però sembrano continuare ad andare in controtendenza con le precarie condizioni con cui tanti studi devono scontrarsi.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Weathering With You.