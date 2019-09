Weathering With You: il successo del film continua, superato anche Jurassic Park!

È un vero e proprio trionfo in Giappone quello di Weathering With You. Un capolavoro che sta letteralmente sbancando al botteghino, riscuotendo numeri da capogiro per un prodotto di animazione. Eppure, l'ultima fatica di Makoto Shinkai ha appena compiuto un nuovo passo in avanti verso l'olimpo dell'animazione, superando un film che ha fatto la storia.

Anche Jurassic Park di Steven Spilberg, celebre e amatissimo lungometraggio, è costretto a soccombere sotto la pressione di Weathering With You. La pellicola diretta da Shinkai, dopo aver superato persino "Si Alza il vento" di Miyzaki, è appena entrata al 14° posto tra i film più proliferi dell'intera storia del Giappone.

Un successo maestoso, un trionfo da oltre 115 milioni di euro, che oltrepassa di appena un milione il capolavoro fantasy basato sul romanzo di Micheal Crichton. A proposito del film, potete recuperare sul nostro sito la Recensione di Jurassic Park, il film diretto da una leggenda come Spielberg nel 1993. In ogni caso, la strada verso Your Name è ancora lunga, in quanto Weathering With You si trova solo a metà percorso del successo che ha riscosso la precedente opera realizzata presso lo studio Comix Wave. Tuttavia, mancano ancora le distribuzioni internazionali e la proiezione in 4k del film animato, dunque i numeri sono tutt'altro che definitivi.

Nel frattempo di poter ammirare la pellicola nel nostro Paese, vi rimandiamo al trailer italiano di Weathering With You, che debutterà al cinema solo il 14, 15 e 16 ottobre.