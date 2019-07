Weathering With You: il successo di Your Name ha influito sulla produzione

Makoto Shinaki è sicuramente uno dei registi di anime giapponesi più apprezzati degli ultimi anni. Nonostante prima di Your Name avesse già realizzato diversi film di successo, quest'ultimo è stato sicuramente quello che gli permessi di affermarsi a livelli commerciale e di popolarità in tutto il mondo, mentre Weathering With You è in arrivo.

Divenuto uno dei film di maggior successo di tutti i tempi, Your Name ha permesso a Shinkai e al suo studio CoMix Wave Films di potersi dedicare in tutta tranquillità al suo prossimo progetto.

Con l'imminente uscita del film in Giappone, il regista ha condiviso un'intervista con NHK, in cui ha rivelato come Your Name abbiamo aiutato la nuova produzione. In particolare, Shinkai ha rivelato come il film abbia portato nuovo pubblico, altre a più lodi che critiche.

Shinkai ha anche rivelato che uno dei motivi principali per cui ha voluto realizzare Weathering With You è stato proprio quello di sfruttare tutta quell'energia e passione nata da Your Name per continuare a scrivere, con la consapevolezza che ora i suoi lungometraggi saranno soggetti ad un "maggior controllo", anche a causa di aspettative molto alte.

Speriamo di poter vedere l'arrivo di Weathering With You in Italia il prossimo 2020 e vi ricordiamo che di recente sono stati pubblicati due nuovi teaser del film, che ha conquistato la cover di Weekly Shonen Magazine.