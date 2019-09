Weathering With You, superato anche un film dello studio Ghibli al botteghino!

Ormai siamo di fronte a un nuovo tormentone, perché questo sembra essere diventato Weathering With You, leader del box office e del successo ai cinema nipponici. Dopo aver superato ONE PIECE: Stampede e persino Il Re Leone, l'ultima pellicola di Makoto Shinaki continua a racimolare traguardi uno dietro l'altro.

L'ultimo risultato ottenuto è frutto del grande lavoro del regista e dello studio Comix Wave, che tramite una campagna promozionale pazzesca sono riusciti a collocare Weathering With You al settimo posto tra i film più venduti nell'intero Giappone. Il lungometraggio, infatti, è al cinema da quasi 2 mesi e, da allora, non ha perso quasi per nessuna settimana la prima posizione al botteghino. In ogni caso, l'importanza di questo traguardo significa soprattutto aver raggiunto un colosso dell'animazione e dell'industria cinematografica del Sol Levante, ovvero nient'altro che un film dello studio Ghibli di Miyazaki, Si Alza il Vento.

Superare una pellicola di questo livello significa entrare di diritto tra i progetti di animazione più riusciti del decennio, collocandolo a conti fatti nell'olimpo dei film animati. E ancor più importante è che Weathering With You non accenna a fermarsi, con un mercato internazionale tutto da scoprire. Paesi come l'India, l'Italia e tanti altri aspettano il proprio momento per presentare al pubblico l'ultima trasposizione cinematografica di Shinkai, dunque siamo certi che gli incassi di questo titolo siano ancora lontani dal terminare il proprio percorso. E a proposito del nostro Bel Paese, avete già visto il trailer in italiano del film?

E voi, invece, cosa pensate dell'ennesimo successo di questo lungometraggio? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto!