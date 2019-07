Weathering With You: superato Your Name al box office del giorno di debutto

Il lungometraggio Your Name di Makoto Shinkai è sicuramente uno dei più grandi successi commerciali e di critica del 2016/2017 e uno dei film d'animazione giapponese più apprezzati di tutti i tempi. Era quindi abbastanza ovvio che l'autore si sarebbe successivamente dedicato ad una nuova opera e il risultato è stato Weathering With You.

Solamente ieri abbiamo potuto scoprire in che modo il successo di Your Name abbia influito sulla produzione del nuovo film che è da pochissimo arrivato nelle sale cinematografiche giapponesi.

Stando a quanto comunicato dal distributore Toho, il giorno di debutto nelle sale di Weathering With You ha avuto un incasso lordo parti al 118% del giorno di debutto di Your Name nel 2016. Non è ancora possibile tutti i dettagli, ma è già evidente che, anche grazie al successo guadagnato con Your Name, il nuovo film sia riuscito a superarlo.

La pellicola è stata distribuita in 63 sale cinematografiche su 147 schermi e non possiamo fare altro che aspettare che vengono condivise altre informazioni.

Non possiamo quindi fare altro che aspettare il prossimo anno per vedere un possibile arrivo nei cinema italiani che, visto il successo che Your Name ha avuto nel nostra paese, è abbastanza assicurato.

Infine, vi ricordiamo che alcuni giorni fa Weathering With You si è mostrato in due nuovi trailer.