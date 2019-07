Weathering With You: svelata la data di arrivo in Italia!

Il 19 luglio 2019 ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi Weather Child: Weathering With You, nuova fatica del regista di Your Name, Makoto Shinkai. Ma, come annunciato alcune settimane fa, Dynit porterà in Italia il nuovo lungometraggio che ha già fatto registrare ottimi risultati nel primo giorno di proiezione nipponica.

Annunciato il 12 giugno scorso, Dynit non aveva rivelato quando Weather Child: Weathering With You sarebbe arrivato in Italia, ma ora le date sono state rivelate. Nexo Digital, in concomitanza con la pubblicazione del trailer di City Hunter: Shinjuku Private Eyes, ha annunciato che Weather Child: Weathering With You sarà disponibile il 14, il 15 e il 16 ottobre. Mancano quindi tre mesi alla proiezione italiana della nuova opera di Makoto Shinkai.

Il protagonista di Weather Child: Weathering With You è Hodaka, un liceale al suo primo anno di superiori che scappa dalla sua isola natale per vivere l'atmosfera della metropoli di Tokyo. Ben presto però si ritroverà a dover fare i conti sia con le sue incapacità economiche che quelle personali, finché non farà un incontro con Hina, una ragazza con una strana capacità che lo aiuterà a vedere il mondo in modo diverso. Infatti, Hina ha l'abilità di manipolare le condizioni meteorologiche.



Weather Child: Weathering With You ha visto alla regia Makoto Shinkai, mentre Atsuhi Tamura è stato il direttore delle animazioni allo studio Comix Wave Films; Masayoshi Tanaka si è occupato del character design e Hiroshi Takiguchi degli sfondi.