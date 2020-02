Weathering With You è ora nella Top 5 dei film anime più redditizi della storia

Weathering With You è stato un successo negli USA, con un incasso superiore a quello di Your Name e oltre 7.5 milioni di dollari incassati in una settimana. Grazie anche alla programmazione europea, il film è ora diventato il quinto più redditizio della storia, alle spalle del capolavoro di Makoto Shinkai, due film di Studio Ghibli e Ponyo.

Secondo i dati ufficiali condivisi da Box Office Mojo, Weathering With You avrebbe incassato la straordinaria cifra di 1.5 milioni di euro in Francia, 800.000 euro in Germania, 300.000 nel Regno Unito (in un solo giorno di programmazione) e 225.000 In Spagna. L'Europa comunque ha giocato un ruolo relativamente marginale, visto che nel mercato giapponese, asiatico e sudcoreano il film ha incassato rispettivamente 125, 50 e 5 milioni di dollari. In Italia, secondo quanto confermato da Dynit, Weathering With You avrebbe registrato circa 100.000 euro di incasso nel primo dei tre giorni di proiezione. Non è stato ancora rivelato il totale.

Attualmente la classifica dei film anime più redditizi vede al primo posto Your Name ($360 milioni), seguito da La città incantata ($347 milioni), Il castello errante di Howl ($235 milioni) e Ponyo sulla scogliera ($201 milioni). L'ultimo film di Shinkai ha superato Stand By Me Doraemon ($183 milioni) e il primo film di Pokémon ($172 milioni) infrangendo pochi giorni fa il muro dei 192 milioni di dollari. Non è impossibile a questo punto che la pellicola superi anche Ponyo, magari con una seconda distribuzione nei cinema giapponesi.

