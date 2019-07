Weathering With You: un trailer mostra una versione unica della colonna sonora

La compagnia pubblicitaria Suntory ha rilasciato un nuovo trailer di Weathering With You, il nuovo film di Makoto Shinkai che nei primi tre giorni di programmazione ha fatto record di incassi. All'interno del filmato in questione possiamo ascoltare una versione inedita della colonna sonora della pellicola.

La traccia è infatti una versione unica di quella del film "Ai ni Dekiru koto wa Mada Arukai (Is there still anything that love can do?)" prodotta da RADWIMPS. I doppiatori Kotaro Daigo (Hodaka Morishima) e Nana Mori (Hina Amano) sono i perfomer della cover. La Suntory riporta che questa versione speciale sarà esclusiva di questo trailer e pertanto non sarà disponibile nel lungometraggio.

Shinkai ha confermato che il film otterrà un rilascio globale, e la distribuzione è già stata pianificata per Nord America, Europa, Asia e Sud America. GKIDS ha acquisito la licenza del film per il Nord America e conferirà alla pellicola un premio prima della proiezione, che avverrà all'inizio del 2020.

Ecco una breve sinossi:

"L'estate del suo primo anno di scuola superiore, Hodaka scappa dalla sua remota isola a Tokyo e si ritrova rapidamente in guai economici e personali. Il tempo ogni giorno è spesso cupo e piovoso, come a suggerire il suo futuro. Vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista occulta. Un giorno, incontra Hina in un angolo trafficato della strada, una ragazza capace di fermare la pioggia e cancellare il cielo."

La data d'uscita di Weathering With You per l'italia è stata già annunciata, e potete trovare tutti i dettagli all'interno del nostro articolo. Shinkai temeva che la pellicola potesse dividere il pubblico, ma i primi i risultati hanno scacciato via questa preoccupazione.