Weathering With You: ecco il trailer sottotitolato in inglese

Weathering With You ha registrato incassi stellari nella sua prima settimana di programmazione. Seguendo la scia di Your Name infatti, il nuovo film di Makoto Shinkai è riuscito a staccare più di un milione di biglietti in appena tre giorni. Oggi, in vista del debutto nelle sale di tutto il mondo, è stato diffuso il primo trailer in inglese.

Il video, disponibile alla visione in cima all'articolo, è stato pubblicato da GKIDS ed è completamente spoiler free. Per quanto riguarda la data di uscita della pellicola al di fuori del Giappone invece, è stato confermato il primo trimestre del 2020 per la programmazione americana e l'ultimo del 2019 per quella italiana.

La sinossi del film, pubblicata da GKIDS qualche mese fa, recita quanto segue: "Nell'estate del suo anno da matricola del liceo, Hokoda fugge dalla sua casa situata in un'isola per trasferirsi a Tokyo e si ritrova rapidamente al verde e pieno di problemi personali. Il ragazzo vive i suoi giorni in isolamento, ma alla fine trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista. Poi un giorno, Hokoda incontra Hina in un angolo di strada affollato. Questa ragazza possiede un'abilità strana e meravigliosa: quella di fermare la pioggia e schiarire il cielo".

E voi cosa ne pensate? Il trailer vi ispira? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo inoltre che da domani, Weathering With You diventerà un manga dunque se siete appassionati delle opere cartacee avete di che gioire!