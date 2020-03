Weathering With You trionfa al Japan Academy come miglior film di animazione

La quantità di traguardi e di record riscossi dall'ultima fatica di Makoto Shinkai, Weathering With You, non fanno che certificare lo straordinario successo del lungometraggio, saldo nella top 5 dei film anime più redditizi della storia. L'ultimo traguardo, tuttavia, è un importante trofeo sul suolo nipponico.

Nella giornata di ieri, 5 marzo 2020, ha preso luogo al Grande Prince Hotel New Takanawa di Tokyo, la solita locazione da ormai 22 anni, la 43esima edizione degli Japan Awards, uno dei premi più ambiti nel Sol Levante in quanto l'esatta controparte orientale degli Oscar. Tra i titoli di punta della manifestazione non poteva mancare la pellicola più discussa del 2019, Weathering With You di Makoto Shinkai.

Il film, infatti, non ha vinto solo il premio come miglior film di animazione nipponica ma anche il riconoscimento per la miglior colonna sonora, attribuita ai Radwimps, collaboratori del regista già ai tempi di Your Name. I premi, ad ogni modo, certificano dunque la straordinaria popolarità del lungometraggio, nonché il talento di Shinkai come uno dei registi, nel bene e nel male, più influenti nell'attuale panorama nipponico. Ma a proposito del celebre director, sapevate che Makoto Shinkai è attualmente al lavoro su un film dichiarato "angosciante"?

E voi, invece, vi aspettavate questo riconoscimento per Weathering With You? Lasciateci la vostra opinione a riguardo in merito a Weathering With You con un commento nell'apposito spazio qua sotto.