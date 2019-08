Weathering With You è ufficialmente uno dei 10 film più venduti in Giappone

A volte c'è dell'incredibile in questo settore, ma dopo un breve rallentamento nelle ultime due settimane, Weathering With You sconfigge ONE PICE: Stampede, dando il via a una nuova accelerata che è diventata veramente inarrestabile. Nella notizia tutti i dettagli!

Parliamo di numeri veramente gradi questa volta: in appena due giorni dal muro dei 75 milioni di euro, il nuovo lungometraggio diretto da Makoto Shinkai ne ha appena guadagnati altri 10, incassando al botteghino più di 85 milioni della nostra moneta. Le cifre spaventose, che coprono ormai per certo l'intero costo di produzione e di campagna promozionale, traghettano di diritto la pellicola al decimo posto tra i film giapponesi più venduti in tutto il territorio del Sol Levante.

Un risultato straordinario, che aumenta di giorno in giorno, superando a un mese dalla sua uscita, nello stesso tempo, la precedente opera del regista, Your Name. Allo stesso tempo, viene confermato Weathering With You come il film giapponese con maggior incasso in tutto il 2019. Ci teniamo a ricordare, inoltre, che il lungometraggio debutterà anche in Italia, in una esclusiva di tre giorni tra il 14 e il 16 ottobre. Un evento che ora più che mai non potete assolutamente perdervi, dato che le prospettive per una crescita ancor più grande sono già tutte sul tavolo, soprattutto con l'arrivo del mercato internazionale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo successo che ha portato Weathering With You tra i 10 film nipponici più venuti in Giappone? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio qua sotto.