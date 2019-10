Weathering With You vince l'Audience Award all'Animation Is Film Festival

Continua imperterrita la parabola positiva vissuta da Weathering With You (Tenki no Ko), pellicola animata di Makoto Shinkai che ora ha vinto l'Audience Award insieme a The Swallows of Kabul durante l'Animation Is Film Festival di Los Angeles tenutosi lo scorso fine settimana.

La proiezione della pellicola tenutasi questo 18 ottobre al festival è stata la prima degli Stati Uniti, con la partecipazione del regista Shinkai e del produttore Genki Kawamura. Il festival ha inoltre ospitato la premiere nordamericana del film Children of the Sea, la premiere di Ride Your Wave e una proiezione speciale per l'anime di Cencoroll Connect.

Weathering With You ha debuttato in Giappone il 19 luglio scorso riuscendo a vendere ben 1.159.020 biglietti per un totale di1.643.809.400 yen (circa 15,22 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni è classificandosi al primo posto nel suo weekend di apertura.

L'opera narra di un ragazzo chiamato Hokoda che fuggito di casa per poter raggiungere Tokyo, ritrovandosi però velocemente senza soldi e pieno di problemi. Fatiche e dolore lo portano infine a trovare un lavoro come scrittore per una misteriosa rivista e a incontrare una strana ragazza chiamata Hina in grado di fermare la pioggia e schiarire il cielo.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine d'Everyeye e disponibile anche la nostra recensione dedicata a Weathering With You, la quale è stata inoltre trasposta in forma di romanzo.