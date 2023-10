Weathering with You e Your Name: ecco come si collegano i film di Makoto Shinkai

Il film di Makoto Shinkai Your Name, che ha debuttato per la prima volta nel 2016, ha dato una svolta al classico cliché dello scambio di corpi ed è diventato immediatamente un successo. In Giappone, è diventato il film con maggior incassi dopo La città incantata e Demon Slayer: Mugen Train. Anche Weathering with You non è da meno.

Weathering with You non avrà ricevuto lo stesso successo, ma è comunque una delle opere più apprezzate del noto regista e ha fatto incassi da record quando ha debuttato per la prima volta in Giappone nel 2019.

I più attenti avranno notato, guardando proprio Weathering with You, che il film in questione è collegato a Your Name. Infatti, in una delle scene si possono notare i precedenti protagonisti Taki Tachibana e Mitsuha Miyamizu.

Il primo ha avuto un ruolo abbastanza importante nel film del 2019 di Shinkai, in quanto sua nonna Fumi ha richiesto l'aiuto della "fanciulla del tempo", Hina, per far tornare a splendere il sole a Tokyo. Taki, intanto, ha offerto alcuni consigli amorosi al protagonista maschile del lungometraggio, Hokada, e su come trovare il regalo ideale per la sua innamorata.

Proprio in questo modo Hokada incontra Mitsuha, che in Weathering with You lavora in una gioielleria e lo ha aiutato a scegliere l'anello perfetto per Hina. Un fatto curioso è che i doppiatori originali di Taki e Mitsuha di Your Name (rispettivamente Ryunosuke Kamiki e Mone Kamishiraishi) hanno ripreso i loro ruoli in Weathering With You. Lo stesso vale per le voci italiane, Manuel Meli per Taki ed Emanuela Ionica per Mitsuha.

Questo debutto dei protagonisti del precedente successo di Makoto Shinkai dimostra che, molto probabilmente, esiste una sorta di Shinkaiverso, in cui tutti i personaggi vivono nello stesso universo, o in un "multiverso". In effetti, dimensioni alternative e multiversi sono proprio al centro dell'ultima opera di Shinkai, Suzume.